Детали решают: Стеша Маликова похвасталась жакетом с металлическими пуговицами

Стефания Маликова, 20-летняя дочь знаменитого певца и композитора, в этом году открыла собственную линию одежды. Девушка выпускает модные и стильные девичьи наряды, которые с удовольствием носит сама. И периодически выгуливает новинки, хвастаясь тем, что получилось.

На этот раз Стеша представила жакет рубашечного кроя с металлическими пуговицами. То, что детали решают, подчеркивает и жаккардовая кайма по линии манжетов и на нагрудных карманах.

«Чем больше я работаю над брендом, тем лучше понимаю, что в России можно делать продукт сумасшедший по качеству, и он точно не будет хуже, чем на западе», — пишет Маликова.

Для многих подписчиц Маликова давно стала образцом для подражания. Глядя на красавицу, девушки вдохновляются и стремятся повторить разные образы.

«Да, правда очень красиво и вы очень красивая!», «Такая девушка как вы не может производить некачественные вещи априори! Вы сами носите красивые вещи и часто хочется спросить, какой это бренд», «Даже через фотографию видно как качественно,дорого и эстетично выглядят ваши вещи», «Очень красивый жакет! Это остромодно, актуально!» — пишут фолловеры.