«На улице тепло»: 58-летняя Свиридова в шортах-трубах и лимонной жилетке отправилась в магазин

Певица в ярком осеннем наряде вышла пополнять домашние запасы. Она показала, с каким настроением нужно ходить за покупками.

Алена Свиридова не так давно отметила 58-летие. Этим летом артистка много времени проводила с подругами на море. Она отдыхала в Крыму, где купалась и загорала. В Керчи певица провела около месяца. Она неустанно делилась снимками, показывала интересные места и достопримечательности. Но недавно артистка вернулась в столицу, где в этом году хоть и теплая осень, но в октябре уже термометр стал близиться к нулю.

Накануне Свиридова решила отправится за покупками, чтобы пополнить домашние запасы. Она облачилась в джинсовые шорты-трубы, желтую толстовку и пуховую жилетку лимонного цвета. Кроссовки в тон завершили ее лук. Артистка отправилась в магазин. Наряд подчеркнул ее рельефные и загорелые ноги.

«Можно ли превратить поход в хозяйственный магазин в удовольствие?! Можно! На улице тепло, кстати», — отметила звезда.

Как оказалось, после отпуска Алена не может расстаться с шортами. «Никак не могу сменить шорты на джинсы, а если попробовать не менять?! У нас на районе ходит одна женщина круглый год в топике на тоненьких бретельках и в ситцевой юбке. Составлю ей компанию», — добавила певица.