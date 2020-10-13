«С днем рождения!»: Тарханова поделилась редким кадром со своим мужем

Актриса Глафира Тарханова в Instagram опубликовала редкий снимок, на котором она запечатлена в объятиях своего мужа — актера Малого театра Алексея Фаддеева.

«Мой муж. С днем рождения! Мы рядом. Если захотите посмотреть фильм с моим мужем «Скиф», ему будет приятно».

Глафира Тарханова

«Глаша, наши поздравления. У тебя очень харизматичный мужчина», «Скиф» — прекрасен. Муж — замечателен. С днем рождения! Крепкого здоровья», «Всего самого хорошего. Здоровья и любви. «Видел «Скиф» — это бомба. Респект и профессиональное уважение вашему мужу. Брутальный парень. Поздравляем. Счастья и любви вам», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Глафира Тарханова — счастливая многодетная мама. У нее подрастают от Алексея Фаддеева сразу четыре сына: Корней, Ермолай, Гордей и Никифор. В беседах с журналистами Глафира Тарханова не раз подчеркивала, что безумно счастлива рядом с любимым человеком.