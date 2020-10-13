Зара в черном платье-рыбке со шлейфом предстала перед Киркоровым

Зара в этом году отметила 37-летие. В свое время она участвовала в популярном проекте «Утренняя звезда». Вторую волну славы ей принесла «Фабрика звезд». Теперь девушка развивает сольную карьеру. Артистка не устает восхищать поклонников своим моложавым видом. Также она всегда подчеркивает красоту нежными и женственными образами.

Недавно Зара побывала на конкурсе «Детская новая волна», где выступила с одной из участниц и пообщалась с Алсу, ставшей членом жюри. Тогда певица выбрала платье с многослойной юбкой и морским принтом. Девушка также надела берет, чтобы дополнить образ.

А накануне Зара выступила в концертом зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Она припасла несколько образов для шоу. В самой гримерке девушка появилась в брюках и пальто свободного кроя с вышивкой и бахромой. Панамка дополняла ее осенний лук. А на сцену певица отправилась в черном платье-рыбке со шлейфом. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. В коридорах артистка встретила Филиппа Киркорова, с которым сделала несколько фото.

Поклонники одарили звезду комплиментами. Многие не могут поверить, что мама двоих детей так привлекательно выглядит. «Какие красавцы! У Филиппа шевелюра — огонь», «Ох, как красиво вы вместе смотритесь», «Два красивых и талантливых артиста», «Какая вы роскошная женщина», «Платье вам безумно идет», — прокомментировали пост подписчики.