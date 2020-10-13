«Вот это вид»: Лобода в сверкающем платье с разрезами обнажила изящные ноги

Светлана Лобода является одной из самых популярных украинских певиц. Она неустанно работает, чтобы радовать поклонников выступлениями. При этом поп-дива находит время на спорт, который помогает ей держать себя в форме. А все свободное время она посвящает своим дочками: Евангелине и Тильде. С отцом старшей наследницы артистка давно рассталась, а вот папу младшей девочки скрывает от общественности.

Минувшим летом Лобода отдохнула в Греции. Она также успела побывать в Турции, где день рождения отпраздновала ее сестра. Теперь певица вновь вернулась к гастролям. Она старается создавать новые образы, которые всегда выглядят очень женственно. Недавно артистка примерила платье, похожее на свадебное. А на этот раз девушка выступила на сцене в мерцающем платье золотого цвета с разрезами по бокам и ошеломительным декольте.

Наряд позволил ей не только блеснуть грудью, но и показать изящные ноги. Светлана стояла на шпильках на сцене, демонстрируя соблазнительные изгибы звездного тела.

Также на кадрах, сделанных в гримерке, Лобода позировала в черном боди с открытым плечом. Ей сделали пышную укладку и нюдовый макияж. Наряд едва прикрывал роскошную грудь звезды. Она готовилась к новому появлению на сцене. Поклонники восхитились луком певицы. Многие отметили, что каре ей очень идет. «Вот это вид», «Свет, вы сочный плод», «Ваши наряды шедевры», «Какая вы крутая», «Просто богиня сцены», — стали писать пользователи Сети.