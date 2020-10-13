«Меня не взяли»: Муцениеце пошутила о своем участии в шоу «Холостяк» с Тимати

Новость о том, что рэпер Тимати станет новым героем шоу «Холостяк» на ТНТ имела эффект разорвавшейся бомбы. Мало того, что рекордное количество девушек подало заявки на кастинг, так еще и состоявшиеся звезды теперь изъявляют желание побороться за сердце богатого неженатого артиста.

На днях певица Слава шутила про то, что ее старшей дочери стоит пойти на шоу. А вот подключилась и более эффектная кандидатка — актриса Агата Муцениеце. В ночь на 13 октября бывшая жена Павла Прилучного отдыхала с подругой в столичном ресторане. Та пришла на встречу в откровенном платье и заверила, что нарядилась так для нового сезона «Холостяка».

«Я уже тоже записалась, — иронично сказала Агата, снимая себя в Storis. — Но меня не взяли».

Похоже, что шутить о новом «Холостяке» стало трендом среди звезд этой осенью. Свои ироничные комментарии по поводу участия Тимати в шоу уже оставили Егор Крид, Роза Сябитова, Анастасия Решетова, и, конечно же, мать рэпера- Симона Юнусова.