Утяшева в платье-бюстье Dior с кожаным корсетом села на шпагат для эффектного кадра

Спортсменка во время фотосессии похвасталась не только роскошным нарядом, но и растяжкой.

Ляйсан Утяшева не скрывает, что ей хочется хорошо выглядеть. Девушка уже несколько лет ведет шоу «Танцы», где каждый раз наблюдает за талантливыми и спортивными молодыми людьми. Они вдохновляют ее совершенствоваться. Теперь экс-гимнастка выступает со своим шоу «Балеро». Также она год назад сильно похудела.

больше по теме Утяшева в трендовых кюлотах канареечного цвета предстала на съемках Телеведущая поделилась красочными кадрами с фотосессии.

В недавнем интервью Утяшева призналась, что может прожить на 50 тысяч рублей, если нет распродаж. Девушка призналась, что все чаще покупает люксовые наряды, но не из-за престижа, а ради хорошего качества. Этой осенью телеведущая успела купить платье от Александра Терехова, а позже похвасталась спортивным костюмом песочного цвета, в котором любит гулять с мужем Павлом Волей.

Теперь телеведущая поделилась фото, на котором позировала в сером платье-бюстье Dior с кожаным корсетом. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру. Ляйсан села на шпагат, чтобы кадр выглядел более эффектным.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие отметили, что она словно помолодела. «Какая красотка», «Вот это леди», «Платье роскошное, цвет аристократический», «Какая грация, вы чудо», «Как вы мне нравитесь!! Красавица», — стали обсуждать фото подписчики.