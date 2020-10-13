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Звездный гость

Утяшева в платье-бюстье Dior с кожаным корсетом села на шпагат для эффектного кадра

Спортсменка во время фотосессии похвасталась не только роскошным нарядом, но и растяжкой.

Утяшева в платье-бюстье Dior с кожаным корсетом села на шпагат для эффектного кадра
Ляйсан Утяшева. Фото: Globallookpress.com

Ляйсан Утяшева не скрывает, что ей хочется хорошо выглядеть. Девушка уже несколько лет ведет шоу «Танцы», где каждый раз наблюдает за талантливыми и спортивными молодыми людьми. Они вдохновляют ее совершенствоваться. Теперь экс-гимнастка выступает со своим шоу «Балеро». Также она год назад сильно похудела.

В недавнем интервью Утяшева призналась, что может прожить на 50 тысяч рублей, если нет распродаж. Девушка призналась, что все чаще покупает люксовые наряды, но не из-за престижа, а ради хорошего качества. Этой осенью телеведущая успела купить платье от Александра Терехова, а позже похвасталась спортивным костюмом песочного цвета, в котором любит гулять с мужем Павлом Волей.

Теперь телеведущая поделилась фото, на котором позировала в сером платье-бюстье Dior с кожаным корсетом. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру. Ляйсан села на шпагат, чтобы кадр выглядел более эффектным.

Ляйсан Утяшева похвасталась шпагатом. Фото: instagram.com/liasanutiasheva/

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие отметили, что она словно помолодела. «Какая красотка», «Вот это леди», «Платье роскошное, цвет аристократический», «Какая грация, вы чудо», «Как вы мне нравитесь!! Красавица», — стали обсуждать фото подписчики.

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