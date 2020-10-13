Белый лебедь: Муцениеце в мини-платье с перьями отметилась с подругой в центре Москвы

Агата Муцениеце уже почти год как свободная женщина. Она рассталась с Павлом Прилучным, а минувшим летом супруги оформили развод. Девушка теперь погружена в работу. Раньше она об этом только мечтала, так как дважды была в декрете, а в это время ее супруг активно снимался в кино и успел стать не просто звездой, а даже режиссером. Теперь актриса наверстывает упущенное, записывая авторское шоу для YouTube-канала.

Агата, по мнению поклонников, хорошеет на глазах. Она стала регулярно выходить на пробежку. В некоторых спектаклях в театре, где она играла с Павлом, девушка больше не участвует, но на сцене зрители ее все же видят. Накануне она снялась в сериале «Крюк».

На этот раз Муцениеце запечатлелась в ресторане. Она облачилась в белоснежное мини-платье с перьями и туфли в тон. Поверх девушка накинула жакет, когда шла по улице. Бывшая жена Прилучного сделала вечернюю укладку и макияж с акцентом на глаза. В одном ее ухе красовалась длинная сережка. Поужинала актриса в компании подруги, которая тоже выбрала вечернее платье, но черного цвета.

Девушки успели повеселиться и обсудить шоу «Холостяк», в проекте в этом году будет участвовать рэпер Тимати. Агата пошутила, что тоже участвовала в кастинге, но ее не взяли.