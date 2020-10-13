Зажгли: Алсу и Жасмин в парандже устроили пляски под канкан

Певица Жасмин, настоящее имя которой Сара Шор, накануне отметила свой день рождения. Звезда с самого утра принимала поздравления от родных, друзей и коллег, и у многих селебрити в микроблогах можно было наблюдать яркие и веселые совместные кадры с именинницей.

Певица Алсу опубликовала у себя в Instagram зажигательное видео, на котором вместе с близкой подругой танцует в парандже. Девушкам явно было очень весело: они под ритмы канкана то открывали личико, то закрывали.

«С днем рождения, моя дорогая! Пусть в твоей жизни будет много поводов для радости!» — написала Алсу имениннице.

Кстати, поздравили Жасмин многие звезды. А на ее вечеринке по случаю дня рождения зажигали Татьяна Навка, Николай Басков, Любовь Успенская и многие другие артисты.