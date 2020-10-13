«Любовь нужно поддерживать»: Сотникова запечатлелась в вечернем платье-бюстье без бретелей

Олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном фигурном катании Аделина Сотникова в Instagram разместила снимок в элегантном вечернем черном платье с красивой линией декольте.

«Любовь нужно в себе постоянно поддерживать. Добрыми эмоциями и поступками, любимыми местами, книгами, людьми, уединением, животными. Любовь — как мышца, которую необходимо постоянно тренировать». Аделина Сотникова

«Аделиночка! Ты — прелесть! И очень правильно и верно написала», «Красавица и умница. Просто шикарно выглядишь», «Суждение о любви у каждого свое. Кто-то говорит одно, кто-то другое. Каждый видит ее по-своему», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что примерно полгода назад Аделина Сотникова приняла решение прервать свою блистательную спортивную карьеру. Не так давно она объявила об открытии собственной школы по фигурному катанию. Чемпионка отмечала, что постарается вырастить новых звездочек, которые составят достойную конкуренцию ученицам Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе.