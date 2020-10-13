«Старый муж сосет-таки соки»: Рустам Солнцев разместил снимок Веры Брежневой без макияжа

Как отметили некоторые пользователи, такой певица была всегда и ее спасает только косметика.

Бывший участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев разместил в Instagram снимок певицы и актрисы — 38-летней Веры Брежневой — в не самом лучшем виде. На фотографии звезда не накрашенная и выглядит совсем не так, как привыкли многие ее видеть на экранах телевизоров.

«Старый муж сосет-таки соки. Ой, сосет». Рустам Солнцев

«Все мы будем старые», «Она такой и была всегда. Ее только косметика спасает», «Что только не делает с людьми косметика животворящая», «Устала баба, что вы от нее хотите. Ясно же, что она далеко не красавица», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Вера Брежнева пять лет назад тайно вышла замуж за известного продюсера группы «ВИА Гра» Константина Меладзе. Свадьба состоялась в Италии, и на торжестве присутствовали только самые близкие родственники и друзья пары. Добавим, что общих детей у Меладзе, который на целых 19 лет старше жены, и Брежневой нет.

Ранее стало известно, что певица запустила собственный косметический бренд. Вот только сама поп-дива в обычной жизни отдает предпочтение естественности — она может лишь слегка подкрасить реснички и нанести прозрачный фиксирующий гель на брови. Как считает Брежнева, этого вполне достаточно.