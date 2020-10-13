«Жаль Нагиева, уже слышим его стоны»: Горбань в нюдовом бикини сразила фанатов наповал

Маша Горбань в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. Поклонники то и дело обсуждают горячие пляжные снимки звезды сериала «Кухня». Экранная «жена» Дмитрия Нагиева обладает весьма незаурядной внешностью, вдобавок ко всему она может похвастаться точеной фигурой без изъяна: стройной талией, подтянутыми ножками, идеальными икрами и щиколотками, пышной грудью и упругими бедрами. И при всем при этом у Маши есть дочка. Беременность и роды никак не сказались на ее роскошных формах.

На одном из летних кадров актриса предстала в нюдовом секси бикини без бретелей, засветив прелести фигуры. Поклонники не смогли найти изъяна в пляжном снимке теледивы, на котором она позировала в мокром купальнике.