«Когда я его обнимаю, все на свете теряет значение»: Кошмал поделилась редким фото с сыном

Наследнику звезды «Сватов» в июне этого года исполнилось два года.

Актриса Анна Кошмал в Instagram поделилась красивым снимком со своим наследником — сынишкой Мишей, которому сейчас два годика. На фотографии девушка нежно прижимает сына к себе. При этом не видно его лица. Ребенок отвернулся от камеры.

«Когда я его обнимаю, все на свете теряет свое значение». Анна Кошмал

«Сейчас сердце расколется пополам. Насколько же это мило», «Счастливая мама — счастливый ребенок», «Когда я обнимаю свою доченьку, то испытываю такое же счастье», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что украинская актриса Анна Кошмал стала широко известна российской публике после выхода на экраны сериала «Сваты», где она сыграла роль Женечки Ковалевой — молодой девушки, попадающей в различные смешные и курьезные ситуации. Известно, что зимой 2017 года Кошмал вышла замуж, а через полгода на свет появился ее любимый сынок, в котором она просто не чает души. О чем не раз говорила поклонникам.