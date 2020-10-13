«Моя крошечка прикорнула у папы на пузе»: Степан Меньщиков умилил снимком с любимой дочкой

Шоумен, как известно, не так давно в очередной раз стал отцом.

Участник шоу «Дом-2» Степан Меньщиков в Instagram опубликовал снимок со своей маленькой наследницей — дочкой Степанией. На кадре он положил девочку к себе на живот. Отец безумно счастлив.

«Моя крошечка прикорнула у папы на пузе». Степан Меньщиков

«Крошка прикорнула, а папа расплылся в счастливой улыбке. Тут можно поспорить, кто в данный момент самый счастливый», «Береги свою крошку, Степан. И жену береги», «Как мило. Дочка под папиной защитой. Вот так бы было о всех семья, как у Степана», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что наследницу звезде «Дома-2» подарила жена — Ангелина Монах. На скандальной телестройке это, пожалуй, самая звездная пара. Добавим, что у Степана Меньщикова также есть дочь и сын от предыдущих отношений. Правда, наследник, как выяснилось позже, ему не родной, но шоумен мальчику всячески помогает, потому что считает своим. Как в шутку говорил Меньщиков, сыну надо хорошо учиться, чтобы не повторить судьбу отца и не оказаться на «Доме-2».