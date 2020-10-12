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Годовалая дочка Нюши в стильном купальнике отметилась у бассейна с мамой

Певица с мужем и наследницей отдыхает на побережье Майами.

Годовалая дочка Нюши в стильном купальнике отметилась у бассейна с мамой
Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Нюша уже три года состоит в браке с Игорем Сивовым. Поп-дива родила возлюбленному дочку Симбу. Несмотря на новый статус матери, артистка по-прежнему много путешествует.

Так, недавно Нюша прилетела в Майами с семьей. Теперь она набирается сил перед зимой. Певица наслаждается красивыми видами на побережье. А пока ее муж занимается медитацией, девушка нежится на солнце у бассейна. На этот раз она опубликовала фото, на котором предстала в купальнике с разрезами и открытой спиной. Наряд едва скрыл ее фигуру, подчеркнув аппетитные формы. Бывшая возлюбленная Егора Крида продемонстрировала вид сзади.

Также Нюша запечатлела наследницу, которая с ней отдыха у бассейна. Девочка предстала в белом купальнике с принтом. Ее волосы были собраны в хвостики, а образ дополняли стильные солнцезащитные очки. Симба держала в руках ведерко. По всей видимости, она взяла пример с мамы, позируя на камеру.

Симба растет очень смышленной и задорной.  Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Поклонники были очарованы дочкой артистки.

А вот певица ошеломила фолловеров своими точеными формами: «Мама просто на миллион», «Вот это фигурка, сочненько», «Бедра роскошные», «Такая вся точеная», «Ню, ты прекрасна», «Такие бедра, Кардашян скоро догонит».

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