«На звездном балконе»: Каменских подчеркнула фигуру платьем-бюстье с «конфетти»

Анастасия Каменских отметилась на съемках очередного шоу. Эфир программы, как выяснилось, снимали на украинском ТВ. Об этом рассказала сама поп-дива. Ко всему прочему, возлюбленная рэпера Потапа опубликовала в Instagram отчетное фото, позировав на звездном балконе, как выразилась певица. Перед публикой артистка появилась в ярком нетривиальном наряде, отдав предпочтение концертному платью-бюстье. Избранница музыканта не только подчеркнула достоинства фигуры приталенным фасоном, но и украсила образ необычным принтом в виде россыпи «конфетти».

«Фот это зажгли! Воздух на паркете и на звездном балконе, где я была ведущей, был просто пронизан латиноамериканской страстью!» — отметила певица, дав понять, что съемки были посвящены танцевальному конкурсу.

Свой вечерний аутфит Каменских дополнила яркими розовыми туфлями-лодочками на шпильке. Также особое внимание поп-дива уделила украшениям, в качестве аксессуаров она подобрала крупные серьги-кольца. Длинные вьющиеся локоны, завитые в голливудском стиле на крупную волну певица собрала в высокий хвост.