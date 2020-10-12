«Не просто мама! А друг»: 37-летняя Алсу в модных джинсах станцевала с Микеллой и Сафиной

37-летняя Алсу не скрывает: для своих детей она не только любящая и заботливая мама, но и самый верный друг. Дочки певицы могут обсудить с ней самые волнующие темы. Поп-дива старается во всем поддерживать наследниц. Поэтому, когда Микелла захотела участвовать в вокальном проекте «Голос. Дети» на Первом канале, возражать ее звездная мама не стала. Но серьезно поговорила с дочерью, объяснив, что на конкурсе будет много талантливых детей, поэтому расстраиваться из-за возможных неудач не стоит. Вот только Микелла дошла до финала, попав в команду украинской исполнительницы Светланы Лободы.

Как говорит певица, ее дети совершенно не звездные. Для них на первом месте семья, учеба и саморазвитие, а не бренды, дорогие вещи, косметика и развлечения.

На личной страничке Алсу поделилась архивными кадрами, которые ранее в личном профиле публиковала ее младшая наследница. Певица запечатлела свою хореографическую импровизацию, станцевав вместе с дочками. Микелла и Сафина оделись в одном стиле со звездной мамой, которая отдала предпочтение молодежному аутфиту: модным джинсам по фигуре и свитшоту. Вот только дочки певицы примерили яркие футболки.