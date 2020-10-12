«Натуральный, но не мой»: Валерия оправдалась за белоснежный меховой плед

Певица поспешила заметить, что так о ней позаботились друзья.

Певица Валерия является одной из самых красивых и модных звезд шоу-бизнеса. Она регулярно балует поклонников в соцсетях свежими фото и видео. Каждый снимок жены Иосифа Пригожина в стильном наряде вызывает бурю эмоций у фолловеров, которые не скупятся на комплименты. И Валерия стремится не разочаровывать своих фанатов.

В новой публикации поп-дива позировала на улице, укутавшись в белоснежный меховой плед. Примечательно, что артистка поспешила оправдаться перед фолловерами:

«В Москве холодает. Гринписовцы, не нервничайте, меховой плед не мой, друзья своим гостям не дают мерзнуть», — написала под снимком артистка.

Но кажется, что аудитория певицы даже и не думала нервничать – они с пониманием отнеслись к выбору теплой накидки любимицы:

«Пушистость. Действительно, уже пора утепляться», «При чем здесь гринписовцы. Дело в ваших друзьях, а не в них», «Вау! Какая теплая фотография», «Если бы не сказали, что плед из меха, я бы и не подумала, что мех настоящий», «Вам очень идет», «Невероятная», — пишут в комментариях.

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Кто-то усомнился в натуральности мехового пледа и заметил Валерии, что она может не переживать. Но певица уточнила: «Натуральный, но не мой».