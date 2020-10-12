«Стоит красавица»: Галкин показал двойняшек возле высокой елки, которую посадил год назад

Максим Галкин и Алла Пугачева привыкли радовать своих детей Лизу и Гарри. Они всегда внимательно относятся к наследникам. В этом году малыши пошли в первый класс. Теперь двойняшки рано встают, поэтому и родителям приходится пробуждаться засветло. Вечерами часто они гуляют в своем саду. Летом они дружной семьей ухаживали за деревьями и клумбами. Гарри даже сам посадил куст с цветами. А Лиза любит красоваться в новых нарядах на фоне природы.

12 октября Галкин вспомнил, чем они занимались год назад. Он вышел в сад и показал 15-метровую елку, которую посадил перед прошлым Новым годом. Юморист отметил, что дерево прекрасно прижилось, хоть и приходится ровесником Аллы Борисовны.

«Вы спрашивали, как себя чувствует елка, которую мы посади примерно год назад. Вот эта елка! Чувствует она себя хорошо. Ну действительно, дерево большое, старое, 15 метров, лет 70 ему. Многие переживали, приживется или нет. Я говорил, что приживется и вот, прижилось прекрасно. Видите, молодые побеги есть. Чувствует себя хорошо. Пережила короеда, который атаковал ее этим летом. Но она и сама мощная! Дала такую смолу и всего короеда выдавила из ствола. Вот стоит красавица. Может быть через год она будет еще более пушистая, но и сейчас уже хороша», — поделился Максим.

На архивных фото он запечатлел двойняшек, которые наблюдали за непростым процессом посадки елки. Тогда Лиза в розовом пуховике и шапке с помпонами с опаской смотрела на кран. Гарри был более спокойным, хоть и с любопытством наблюдал за рабочими.