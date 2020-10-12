Брежнева в белоснежных брюках и глянцевой куртке оверсайз провела время в парке развлечений

Вера Брежнева в свои 38 лет может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Она счастлива в браке с Константином Меладзе, но при этом не любит выставлять личную жизнь на показ. В последнее время певица делится снимками из Италии. Там у звезды есть особняк, где она проводит время с близкими. На этот раз девушке даже удалось собрать урожай в своем саду. А несколько месяцев артистка провела время в Киеве, где смогла не только дать концерты, но и увидеться с друзьями.

Накануне Вера поделилась кадрами, которые опубликовала ее подруга. Оказалось, что не так давно певица устроила сюрприз Алене Гудковой. Девушка приехала к ней с подарками, а потом они провели вечер в парке развлечений в Киеве. Артистка была облачена в белоснежные брюки и черную глянцевую куртку оверсайз. При этом Брежнева была без макияжа и с распущенными волосами. Она надевала защитную маску, когда находилась в общественных местах.

Певица наслаждалась хорошей погодой и снималась мерцающий в огнях парк. Артистка даже заглянула в местную уличную кафе, где заставила рассмеяться хозяина заведения. «Меня зовут Вера и я люблю плов», — написала звезда. «Узбечка Вера», — с иронией сказал мужчина, когда девушка прорекламировала его заведение с акцентом.

Вера осталась довольна вечером. А поклонники восхитились красотой девушки. Многие признались, что не видели таких искренних и красивых знаменитостей.