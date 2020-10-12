Звезды — тоже люди: Дмитрий Шепелев пожаловался на ленивую социальную службу

Чиновники слишком медленно отреагировали на важный для телеведущего запрос.

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев пожаловался в Instagram на социальные службы, которые слишком долго рассматривают его запрос. Связано ли дело с его сыном Платоном, мужчина не уточнил.

Звезда экрана рассказал, что еще в конце сентября отправил чиновникам на рассмотрение пакет документов. Две недели он тормошил получателей по поводу рассмотрения его дела, мужчина волновался, что могут понадобиться еще какие-либо бумаги. Однако в социальном органе заниматься запросом ведущего не торопились и лишь вечером в пятницу сообщили ему, что не могут открыть присланные им документы, и письмо требуется отправить заново.

Дело было крайне важным для Шепелева, поэтому он готов был сорваться на его решение даже в выходные. В понедельник утром он прибыл в офис ведомства, и последней каплей для него стало то, что учреждение работает с 11 утра.

«И тут у меня срастается, что это я ответственный, а с другой стороны провода там никто не торопится, там не надо, там только открывают письмо две недели и потом читают еще столько же. Пропасть между нами. И понять это очень сложно. А принять невозможно совсем», — грустно подытожил телеведущий.

Подписчики Шепелева пожелали мужчине сил и терпения, дополнив его историю своими примерами ожидания ответа от чиновников. Выходит, звездного статуса и популярности недостаточно, чтобы побороть бюрократическую систему.