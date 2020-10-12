«Какие ножки»: 14-летняя дочка Зудиной и Табакова в силуэтном мини-платье восхитила фанатов

Олег Табаков был выдающимся актером и режиссером. Он ушел из жизни в 2018 году в возрасте 82 лет. Рядом с ним долгие годы была его жена Марина Зудина. Несмотря на разницу в возрасте, они жили душа в душу. У них есть 25-летний сын Павел Табаков, который пошел по стопам отца и стал актером. А также дочка Мария, которой всего 14 лет. Именно она помогла маме пережить потерю мужа. А сейчас поклонники отмечают, что девочка растет копией матери.

Недавно Зудина вышла в свет. Она появилась на закрытии Московского международного кинофестиваля. 54-летняя актриса предстала в черном платье-пальто, подчеркнув стройную фигуру. Многие поразились тому, как молодо выглядит женщина. А на днях в Сети появилось и новое фото дочки Табакова. В кадре девочка позировала в лучах солнца в черном силуэтном мини-платье и белых кроссовках. Маша продемонстрировала модельные параметры фигуры.

Поклонники восхитились красотой девочки. Многие считают, что она унаследовала красоту мамы и пророчат ей большое будущее. «Это же прям Марина», «Какая красотка растет», «У Табакова дочка прям модель», «Ноги от ушей, это про нее», «Какие ножки, какая талия», «Девочка прелестная», «Ну копия мамы, красавица», — стали комментировать фото пользователи Сети. Отметим, что и вдова Табакова признавалась, что наследница очень на нее похожа. Она отмечала, что была такой же счастливой, хоть и не имела столько нарядов.