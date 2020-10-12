«Это я трезвый»: Гагарина в изумрудном платье в пол повеселилась вместе с Лазаревым на сцене

Полина Гагарина минувшим летом пережила развод со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Причины разрыва отношений они так и не озвучили. Теперь певица сама заботится об их общей дочке Мие, а также у нее есть сын от первого брака Андрей. Девушка старается не показывать переживаний. Она продолжает активно работать, сниматься в разных проектах и ежедневно заниматься спортом. При этом артистка давно не виделась со своими друзьями.

Накануне вспомнил, как проводил время с Полиной Сергей Лазарев. Они дружат много лет. Если певец недавно виделся с Ани Лорак, то с Гагариной он не пересекался уже несколько месяцев. В соцсети артист выложил видеоролики с корпоратива. На кадрах Полина в сверкающем изумрудном платье стоит на сцене и исполняет свой хит «Обезоружена». Рядом с ней стоит Сергей и подпевает. При этом в руках он держит стакан из-под крепкого напитка.

В какой-то момент Лазарев взял высокие ноты, удивив даже подругу. Они с улыбкой повеселились на сцене перед публикой. «Спасибо за комментарии», — отметил позже певец. «Помнишь? А ведь это я трезвый», — заявил он. Похоже, что и Гагарина скучает по таким встречам. На следующий день она призналась, что спала всего 4 часа. Напомним, что недавно девушка стала сниматься в новом сезоне «Голоса» в качестве наставника, поэтому у нее очень загруженный график.