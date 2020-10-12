«Бегает и напевает»: Юлия Савичева поделилась талантом подросшей дочери

В этом году девочке исполнилось три года.

Победительница «Фабрики звезд» Юлия Савичева стала мамой три года назад. Певица долго скрывала дочку от посторонних глаз. Теперь же делится с подписчиками ее успехами, в том числе и музыкальными. В своем Instagram певица опубликовала видеоролик, который умилил фанатов.

«Моя Аня уже бегает по дому и напевает «Доктор Хаус», — написала Савичева.

Девочка очень похожа на Юлию, даже цвет волос такой же у мамы.

«Огонь девчушечка! Прелестная девчонка! Такое солнышко! Умиление», — писали пользователи Сети.

Несколько дней назад Савичева выпустила новый трек «Доктор Хаус». По словам исполнительницы, песня может стать панацеей от всех болезней.