«Настоящая любовь, когда ты не можешь дышать»: Пресняков высказался о Подольской

По словам музыканта, он кардинально изменил свою жизнь после знакомства с певицей.

Музыкант Владимир Пресняков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свое знакомство с певицей Натальей Подольской.

«Я понял, что настоящая мужская зрелая любовь, когда ты не можешь дышать. Я — счастливчик. Я рядом с ней перестал быть вот этим безумцем. Прыжки с парашютом, бег по льду по Москва-реке. Я понял, что отвечаю за любимого человека. За нашего ребенка. И когда тебе говорят: «Я за тобой, как за каменной стеной…» — это самый большой комплемент». Владимир Пресняков

Как выразился исполнитель, рядом с Тусей он стал настоящим мужчиной. «Я ношу ее на руках, на плечах. Я переосмыслил свое отношение к алкоголю, к безрассудным поступкам. Сейчас выпивать могу, но только немножечко. Я до сих пор немного ребенок рядом с ней. Но мне это нравится. Любой человек должен сохранять чувство оптимистического искреннего великолепия. Когда сын Темка вбегает ко мне утром в спальню и говорит: «Доброе утро, папа». И все. Это здорово», — заявил Владимир Пресняков.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская сыграли свадьбу в 2010 году. Через пять лет у них родился сын Артемий. Вскоре Подольская должна подарить еще одного ребенка артисту.