«Прекрасная девчонка»: Пресняков дал лаконичную характеристику своей невестке Красновой

Как отметил исполнитель, он очень сильно нервничал на свадьбе сына.

Певец Владимир Пресняков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказался в беседе с ведущим Борисом Корчевниковым о свадьбе своего сына Никиты и модели Алены Красновой. Свадьба прошла в июле 2017 года.

«Это счастье, когда твой сын женится. Я настолько сильно тогда нервничал… Я бы хотел, чтобы они еще раз сыграли свадьбу, без всяких нервов, как тогда. Позже ощущаешь насколько это круто. Жена Никиты — прекрасная девчонка».

Владимир Пресняков

Также популярный музыкант вспомнил свое участие в шоу «Последний герой». «Я похудел за два месяца на 18 килограммов. Ел один рис и крабиков. Понял, участвуя в этом проекте, что многие люди, которые строят из себя мужиков, на самом деле просто истерички», — заявил он.

Напомним, что Владимир Пресняков участвовал в шоу «Последний герой» в 2002 году. Программа была показана на центральном телевидении уже в 2003 году. Музыканту и певцу удалось одержать победу на рейтинговом проекте.