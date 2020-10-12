«Ни грамма целлюлита!»: 56-летняя Цыганова позировала с мужем в купальнике, обнажив округлые бедра

Певица проводит отпуск с возлюбленным в Адлере.

56-летняя певица Вика Цыганова в настоящий момент отдыхает со своим мужем, дизайнером Вадимом Цыгановым, в Адлере. Судя по обнародованным кадрам в Сети, пара отлично проводит время вместе.

Звезда запечатлелась с любимым в море, представ перед камерой в купальнике. Ее точеная эффектная фигура впечатлила многочисленных поклонников.

«Какая тростиночка!», «Сексуальные», «Приятная красивая пара», «Фигура – огонь!», «Как красиво! Небо, море и любимый человек рядом», «Молодые, красивые, счастливые!!», «Фигура супер, ну и у супруга тоже», «Ни грамма целлюлита, завидую прям!» — прокомментировали фото почитатели.

Отметим, что Вика Цыганова счастливо живет со своим мужем уже 30 лет. Детей пара не имеет. Проживает чета за городом в роскошном деревянном доме, дизайном которого занимался супруг звезды.