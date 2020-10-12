«Я прикольный»: Бородина показала, как выглядит с мужским лицом

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина уже давно стала одним из популярных отечественных блогеров. Девушка ведет Instagram нон-стоп, снимая свои путешествия, семейные будни, делится лайфхаками, бьюти-советами, мнением и отвечает на вопросы подписчиков.

Не обходит стороной Бородина и челленджи, а также регулярно «примеряет» разные маски. На этот раз девушка виртуально сменила пол, то есть использовала фильтр с мужским лицом. Результаты преображения теледиву позабавили, и она поделилась ими в stories.

«Я прикольный мужик», — смеясь, констатировала девушка.

Фильтр Бородина примерила и на своих дочерей — Теону и Марусю. «Ты как будто в армию собралась», — засмеялась над новым обликом дочки Курбана Омарова телеведущая.