«Фото с примерки»: беременная Подольская показала, как выглядела на пятом месяце

38-летняя Наталья Подольская ждет второго ребенка от своего мужа, 52-летнего Владимира Преснякова. Остаются считанные недели, и произойдет долгожданное прибавление в семье. А пока певица наслаждается прекрасным временем и вспоминает, как снималась в клипе на 5-м месяце беременности.

Клип на песню «Останься со мной» запомнился необычным образом певицы. Девушка снималась лысой, на ней был белоснежный костюм, состоящий из жакета с баской и юбки-карандаш.

«Тогда мне казалось, что уже не скрыть. И только теперь я понимаю, что не скрыть сейчас, — признается Подольская. – «Это фото с примерки».

На снимке действительно округлившегося животика певицы не видно – пышная баска жакета очень хорошо скрывает талию. Поклонники оценили:

«Наташенька!!! Такое счастье разве можно скрывать!!!», «Наташа ты красотка когда родится малыш ты скажешь ты тоже снимался в клипе находясь в животике», «Наташечка вы прелесть!!», «Наталья милая и не надо ничего скрывать. Живите и радуйтесь вашему интересному положению», «Девушка в положении- это прекрасно! Она преображается! Мадонна!», — пишут фолловеры.