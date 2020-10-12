Анна Нетребко в белом платье в горох показала репетицию новой партии

Анна Нетребко в сентябре открыла новый театральный сезон в Большом театре. Оперная дива вышла на главную сцену страны вместе с мужем и другими звездами оперы. Но праздник музыки омрачила эпидемия коронавируса, которая вспыхнула после выступлений. Нетребко слегла, а вот у ее супруга оказались антитела.

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Свой день рождения Нетребко провела в больничных стенах, но закончилась история благополучно, и после выписки из клиники звезда мировой оперы отправилась навестить родной Краснодар и отца. А после вернулась в Вену и приступила к репетициям.

«Пора заниматься», — подписала видео с репетиции Нетребко.

На репетицию оперная дива нарядилась в белое свободное платье в красный горох. Многие поклонники обеспокоенно поинтересовались, насколько болезнь отразилась на вокале звезды, чувствует ли она перемены. Но Нетребко успокоила фанатов: «Вообще не чувствую!»

Сейчас артистка разучивает новую партию и надеется в скором времени снова выйти на сцену на радость поклонников.