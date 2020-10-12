«Новый день, как чудо»: Нюша позировала с мужем и дочкой на утренней разминке в Майами

Певица Нюша в настоящий момент отдыхает с мужем Игорем Сивовым и дочкой Симбой в Майами. Семья сняла номер в гостинице на самом берегу моря. Пара наслаждается обществом другу друга и совместными романтическими прогулками по песчаным пляжам.

Супруг певицы признался, что старается в этой расслабленной курортной атмосфере напитаться теплом и приятными эмоциями.

«Мы с вами зеркала! Давайте отражать и принимать только красоту, любовь и радость!» — обратился он к своим подписчикам.

Тем не менее, кроме релакса, семья Нюши не забывает и про утреннюю разминку, начиная день с занятий йогой. К певице и ее мужу присоединяется их маленькая дочь. Как это происходит можно увидеть в Instagram Сивова.

«Дети просыпаются утром и воспринимают новый день как чудо, словно первый день их жизни», — подписал он кадр.

На обнародованном фото Симба примерила синее платье в крупный белый горох, она кокетливо жмурится и вместе с папой сидит в позе лотоса. А Нюша в обычной белой футболке и пучком на макушке нежно обнимает мужа.