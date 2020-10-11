«Лучший бюст»: Миша Романова показала поклонникам свои сильные стороны

Украинская исполнительница Миша Романова в последнее время публикует откровенные фотографии с отдыха в Египте. Недавно бывшая участница женской музыкальной группы «ВИА Гра» порадовала поклонников свежим «купальным» снимком. Девушка опубликовала чувственное фото на своей странице в сети.

Романова позировала у бассейна одного из самых дорогих отелей Шарм-Эль-Шейха почти обнаженной. Для водных процедур девушка выбрала черный сплошной купальник с разрезами. А дополнила образ певица модными очками с узкой оправой.

Напомним, что исполнительница не разглашает имя своего избранника и отца ее двухлетнего сына Мартина. Фанаты не уверены, есть ли любимый мужчина в жизни Романовой. Поэтому представители сильного пола не скупятся на щедрые комплименты в комментариях под фото:

«Почему ты такая красивая, почему на тебя запал», «Богиня!», «Извините, но этот бюст, пожалуй, лучший из всего Инстаграма. Шикарная!», «Неземная!», «Какая бейба!», «Вы идеальная!».

А кто-то из поклонников сравнил артистку с блогером Настей Ивлеевой: