Осенний стиль: Ксения Собчак в припыленном вязаном пальто и сапогах-казаках запечатлелась на яхте

Ксения Собчак совершила водную прогулку на яхте, одевшись в теплый и уютный наряд сдержанных припыленных оттенков.

Журналистка примерила серое вязаное пальто, теплые брюки и сапоги-казаки того же тона. Не забыла блондинка и про свитер в стиле оверсайз цвета топленого молока.

«На яхте можно и по Волге кататься», — прокомментировала жена Константина Богомолова.

Однако светская львица заметила без явного удовольствия, что встать на лыжи ей придется в этом году на курорте «Роза Хутор», а там, наверняка, будет слишком много народу из-за закрытых границ с Европой. Отметим, что традиционно Ксения Анатольевна выезжает после Нового года в Куршевель вместе с семьей. В прошлом году она каталась по французским горам в компании супруга, сына Платона от Максима Виторгана и дочери Константина Богомолова от Дарьи Мороз Анны.