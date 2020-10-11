Счастливы вместе: Рита Дакота показала нового «отца» для дочери Мии

30-летняя исполнительница авторских песен Рита Дакота опубликовала видеоролик с семейной прогулки в профиле личного микроблога. Бывшая жена музыканта Влада Соколовского не перестает радовать своих фанатов кадрами с новым бойфрендом Федором Белогаем.

Девушка уже выкладывала фотографии в парных толстовках, снимки отдыха в Турции вместе с владельцем международного рекламного агентства. Дакота даже успела запечатлеть несколько поцелуев на камеру с новым избранником. Однако до этого знаменитость не рассказывала, ладит ли ее трехлетняя дочка с новым «папой».

«Мой личный сорт счастья», — так прокомментировала видео певица.

Дакота показала, как Белогай держит за руку маленькую дочку композитора от Влада Соколовского. Тем самым ответила на вопросы поклонников об отношениях Мии и Федора. Фанаты девушки остались в восторге от увиденного.

«Папа Мии, конечно, такое счастье прошляпил. Но главное, что вы снова счастливы», «Ну просто идеальные! Федор идеально вписался в вашу идиллию», «Фед красавчик! Достойный и взрослый», «Мия такая счастливая!», «Какие вы гармоничные!».

Напомним, Рита Дакота развелась с Владом Соколовским в 2018 году. Вместе они прожили почти три года. Ранее девушка сообщала, что не будет препятствовать общению дочери с ее биологическим отцом.