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«Ищу мужичка»: Анастасия Решетова преобразилась после расставания с Тимати

24-летняя модель изменила свой имидж.

«Ищу мужичка»: Анастасия Решетова преобразилась после расставания с Тимати
Анастасия Решетова на отдыхе. Фото: Instagram.com/volkonskaya.reshetova

Бывшая возлюбленная 37-летнего шоумена Тимура Юнусова покрасила волосы в каштановый цвет. Как и многие девушки после разрыва романтических отношений,  Анастасия Решетова решила начать жизнь с чистого листа. Девушка позировала в ярко-красном жакете на голое тело, слегка приоткрыв при этом пухлые губы. Свежий снимок знаменитость разместила в личном профиле.

Брюнетка в недавнем прошлом, а сейчас обладательница каштановых локонов опубликовала не типичное для своего аккаунта фото. В последнее время Анастасия делилась кадрами в стиле «молодая мамочка».

Однако в этот раз модель решила напомнить своим поклонникам, что после расставания с создателем лейбла Black star ее жизнь не остановилась. Фанаты Решетовой не только похвалили новый имидж знаменитости, но и отпустили пару шуток в адрес Тимати.

«Все женщины после расставания становятся краше», «Огонь, если вы придете на проект «Холостяк»», «Настя, иди на «Холостяка» — порвёшь просто все телевидение. «Дом-2» сразу распустят», «Картина «Ищу мужичка»», — написали подписчики в комментариях под фото.

Модель Анастасия Решетова
Анастасия Решетова с каштановыми волосами в ярко-красном жакете. Фото: Instagram.com/volkonskaya.reshetova

Напомним, ранее стало известно, что музыкант Тимати будет новым героем реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ. В недавнем прошлом в проекте уже участвовал его экс-коллега по лейблу — певец Егор Крид.

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