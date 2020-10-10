«Все идеально гладенько»: Лопырева в белом бикини засветила упругие ягодицы на пляже

Виктория Лопырева является предпринимателем, хотя не оставляет и профессию, которая сделала ее известной. Девушка трудится моделью, снимаясь в фотосессиях. Также она была послом чемпионата мира по футболку два года назад. Яркая блондинка всегда находится в центре внимания. Уже почти года блондинка замужем за Игорем Булатовым. Они воспитывают сын Марка Лео. При этом девушка делает все, чтобы оставаться в форме.

Последние месяцы Лопырева отдыхает в Турции. Она не стремится возвращаться на родину. Модель живет на вилле с близкими, но время от времени выбирается покататься на яхте и развеяться с подругами. Так накануне блондинка провела время с друзьями. Она вышла в свет в платье-сорочке из шелка. Под наряд девушка не надела бюстгальтер, засветив красивую и упругую грудь. Ранее Виктория признавалась, что любит ходить без белья.

Поклонники оценили ее красоту. «Снова без белья», «Какой воздушный образ», «Даже не узнать», — стали писать подписчики. А на следующий день Лопырева ошеломила фанатов новым фото в купальнике. Девушка лежала на пляже в белоснежном бикини, демонстрируя изящные ягодицы без целлюлита и тонкую талию. Волны намочили модель, поэтому к ее ногам прилип песок. она смотрела в объектив с улыбкой.

На этот раз подписчики осыпали ее комплиментами. «Преступление — выставлять такие красивые снимки!», «Как всегда безупречна… и на высоте», «Вика, у вас красивый загар», «Все идеально», «Надо же быть такой эффектной», «Фигура всем на зависть», «Все идеально гладенько у вас», — прокомментировали пост подписчики.