Стиль в мелочах: Бородина в зауженных джинсах и жакете Yves Saint Laurent предстала на работе

Ксения Бородина уже больше 10 лет ведет шоу «Дом-2». Благодаря этому проекту она стала знаменита, хотя раньше трудилась редактором многих известных передач, включая «Окна» с Дмитрием Нагиевым. Со временем девушка стала для поклонников иконой стиля. теперь многие просят у нее советов, а также не скрывают, что следят за трендами, следя за ее образами. Сама телеведущая тратит сотни тысяч рублей на обновки. На днях она купила сумку Bulgari из лимитированной коллекции, как у Светланы Лободы.

Свои наряды Ксения демонстрирует в основном на работе, так как редко устраивает домашние посиделки или встречи с друзьями. Недавно она появилась на съемках в белой рубашке и черной юбкой плиссе, которую дополнила модными лоферами и сумкой-седло Dior. А новый образ телеведущая показала на съемках шоу «Бородина против Бузовой».

Она предстала в зауженных джинсаз скинни, белой футболке и сиреневом жакете Yves Saint Laurent, который дополнила массивными ботинками молочного цвета.

Впервые за долгое время Бородина предпочла не распущенные волосы, а высокий пучок. Она также накрасила губы нюдовой помадой и выделила тенями глаза.

Многие поклонники восхитились повседневным луком звезды. Некоторые отметили, что с такой прической она похожа со своей младшей дочкой Теоной. «Вы очень классная», «Как здесь вы с Теоной похожи!», «Как всегда, стильная», «Красотулька такая», «Вроде просто образ, но все так лаконично и изысканно», — прокомментировали пост подписчики.