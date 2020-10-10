Девушка Брэда Питта дала отпор подписчикам, критикующим их отношения

Роман Брэда Питта и Николь Потуральски обсуждают на протяжении последних двух месяцев. Все началось с того момента, когда голливудский актер привез модель во французский замок. Безусловно, популярность Николь с того времени выросла в разы. Она превратилась из малоизвестной рядовой модели в одного из главных ньюсмейкеров. Ее публикации в Instagram обсуждают, наряды разбирают на страницах таблоидов, а сама она начинает выходить на мировые подиумы. Но у популярности есть и обратная сторона.

Видимо, Потуральски не выдержала и решила дать отпор троллям, которые критикуют их с Питтом роман. В своем микроблоге девушка обратилась к подписчикам, число которых, стоит отметить, растет прямо на глазах. Николь спросила, зачем они пишут ей злостные комментарии.

«Зачем? Какая в этом польза? Я просто хочу понять ход ваших мыслей», — спрашивала Потуральски.

Пользователям Сети модель предложила не подписываться на тех личностей, которых они не хотят видеть.

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Брэд Питт тем временем участвует в судебном разбирательстве. С бывшей супругой Анджелиной Джоли они решают вопрос опеки над шестью детьми. Голливудский актер настаивает на том, чтобы они занимались воспитанием детей 50/50, но Джоли против этого.