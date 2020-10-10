Ярче именинницы: Лиза Галкина в серебристом бомбере пришла на праздник к дочке Николаева

Веронике Николаевой исполнилось пять лет. Родители организовали для малышки пышный праздник с аниматорами и тортом с единорогом.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова воспитывают дочку Веронику. Певец стал отцом во второй раз уже в зрелом возрасте, поэтому очень трепетно относится к наследнице.

От прошлых отношений у него есть взрослая дочка Юлия, которая живет в Майами. На днях младшей наследнице Николаева исполнилось пять лет. Родители поздравили кроху с первым юбилеем в соцсети, а также устроили для нее вечеринку.

Прямо домой к супругам приехали аниматоры. Также они установили декорации во дворе и батут. Именинница предстала в платье цвета фуксии и джинсовой куртке. Она фотографировала участвовала в конкурсе и даже увидела пони с крыльями.

Гостями в доме Николаева стали Максим Галкин и двойняшки Лиза и Гарри. Малыши веселились, прыгали и играли. Вечером они тоже вышли на улицу, чтобы побросаться мягкими кубиками.

Семилетняя Лиза оделась в серебристый бомбер и шапку. Брюки в клетку и белая футболка дополняли ее образ. В таком же стиле оделся ее брат, но вместо пуховика, он выбрал ветровку. Они с радостью играли с дочкой Николаева. А вечер завершился праздничным тортом, который был украшен съедобной радугой и единорогом. «Спасибо, ребята! Это то, о чем я мечтала», — заявила маленькая Вероника.

«Что же загадала Вероника, задувая свечи на своём тортике-радуге?… Огромное спасибо нашим дорогим гостям, которые приехали к нам в гости на день рождения! Бабушке Свете, бабушке Люде, дедушке Паше, любимым Алле, Максу, Гарри и Лизе, Юле и Оливии Емельяновым! Сбылась Никина мечта — ее пришли поздравить Симка, Нолик, Барби и настоящий единорог!!!», — рассказал Игорь.

Поклонники вновь поздравили девочку и восхитились ее красотой. Некоторые отметили, что дочка Аллы Пугачевой затмила даже именинницу ярким образом. «И какие милые, душевные праздники у этих деток. Все просто, но без лишней мишуры!», «Вероничка такая хорошенькая девочка, просто прелесть, расти большая и радуй своих близких», «Какая искренняя радость при виде торта! И вот это—спасибо, ребята», «Лиза какая модная», — прокомментировали пост подписчики.