«Вот такое чтение в центре Майами»: годовая дочка Нюши отметилась в сарафане в цветочек

Нюша не скрывает, что сильно изменилась за последние годы. Изменения произошли с того момента, как она вышла замуж за Игоря Сивова в 2017 году. По словам девушки, теперь она совершенствуется вместе с возлюбленным, во всем его поддерживает, включая взгляды на разные вещи. В 2018 году у пары родилась дочка Симба. Первое время они не показывали девочку, то теперь с радостью берет ее даже на светские вечеринки.

Минувшим летом Нюше исполнилось 30 лет. Это событие она отметила с подругами в Турции, а потом устроила праздник в Москве. На вечеринке были все ее друзья, а также дочка и дети ее мужа, от прошлых отношений. Многие отмечают, что наследница супругов растет очень смышленой. Певица не жалеет денег на ребенка, облачая ее в модные наряды. А недавно артистка прилетела в Майами, где в свое время родила девочку. Там она отдыхает с семьей.

А теперь Сивов поделился трогательным видео, на котором запечатлена Симба. Девочка вышла на террасу дома, чтобы почитать книжку. Она была облачена в яркий сарафан с цветочным принтом. Волосы крохи были собраны в высокий хвост.

«Ты принесла книжку? Про что там? В этой книжке про что, дочь? Читаешь? Вот такое чтение в центре Майами у нас», — высказался муж Нюши.

Поклонники восхитились малышкой. Многие не ожидали, что она любит читать. Многие хотелось увидеть Нюшу, но не исключено, что утром она была на пляже.