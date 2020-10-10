«Бедра на зависть»: Семенович засветила пышные формы в нижнем белье прямо на пляже

Анна Семенович всегда отличалась выдающимися формами. Не раз певице приходилось доказывать, что ее пышная грудь досталась ей от мамы, а не была дарована хирургами. Более того, год назад артистка сделала признание, что из-за болезни ее грудь постоянно растет. Также девушка старается следить за фигурой и время от времени меняет свое питание. Однако к модельным параметрам она не стремится. К тому же, у нее есть возлюбленный, который, по всей видимости, любит ее именно такой, какая она есть.

В начале года Семенович подозревали в беременности. Певица носила наряды свободного кроя и долгое время не демонстрировала свою фигуру даже в купальнике, что только подогревало домыслы фанатов. Теперь девушка находится дома, поэтому стала чаще дразнить поклонников.

На днях она показала, как плескается в ванне. А накануне Анна взбудоражила своих подписчиков. Она выложила фото, сделанное на пляже. В кадре артистка предстала в нижнем белье. На ней был цветной лиф от купальника и трусы-шортики. Звезда засветила не только свою красивую грудь, но и пышные ягодицы.

Более того, Семенович была без макияжа и с распущенными волосами. Она впечатлила поклонников своей красотой. «С выздоровлением Анюта! Шикарный внешний вид!», «Бедра на зависть», «Какая смелость! Вы роскошны», «Ваша фигура просто идеальная», «Настоящая женщина с формами», «Вау, это вид на миллион», «Топовая грудь», «Красота во всей красе», — прокомментировали пост подписчики. К слову, остается неизвестным, как на подобные кадры реагирует возлюбленный звезды.