Цвета морской волны: Рудковская показала свой поздний завтрак

Продюсер Яна Рудковская продолжает свою знаменитую Интернет-рубрику про завтраки. Звездная блондинка ежедневно старается придумать и создать на столе нечто креативное и способное удивить, а лучше восхитить и поразить подписчиков в Instagram. И накануне ей это удалось: ее посуда с леопардами вызвала бурю эмоций под публикацией.

На сей раз жена Плющенко продемонстрировала завтрак в цветах морской волны. Стол был сервирован посудой, декорированной васильком, блюдом в форме морской звезды, а также огромным букетов бело-голубых гортензий.

«Какие красивые гортензии», «Какая красота», «Эстетический взрыв, какая красота», «Красиво! Но маловато.. Неужели этим только можно позавтракать? Я завтракаю дважды и по мне — так — маловато», «Все очень красиво) но сам завтрак где?», — пишут в комментариях.

Поклонники часто удивляются, как Яна может наедаться таким небольшим завтраком. Неизменно в утренней трапезе светской львицы присутствуют ягоды. Но на этот раз вместо них девушка предпочла сливы. И небольшую порцию брокколи.