«Такая хозяйка вырастет»: Кети Топурия подловила дочку в белом платье из фатина на кухне ночью

Кети Топурия не скрывает, что мечтает стать многодетной мамой. Певица пока воспитывает одну дочку Оливию от бывшего мужа Льва Гейхмана. Но уже больше года она живет с новым избранником Львом Деньговым, который минувшим летом попросил ее руки. Примечательно, что пока артистка готовится к свадьбе, не утихают слухи о ее беременности. Девушка сама провоцирует сплетни, облачаясь в наряды свободного кроя, что и смущает ее поклонников.

Однако Кети предпочитает молчать и никак не комментирует слухи, что скоро снова станет мамой. Она продолжает выступать, а все свободное время посвящает близким. В просторном особняке, где певица живет, много места для игр. На днях девушка подловила свою пятилетнюю наследницу на кухне ночью. Девочка предстала в белоснежном платье из фатина. Она стояла и нарезала банан, который собиралась добавить в блюдо к долькам мандарина.

«Я не знаю, такая хозяйка вырастет, просто. Молодец, просто супер!» — отметила Топурия.

Кроха завизжала от восторга. При этом девочку смущало, что мама ее снимает. Ее волосы были собраны в пучок, а на ногах были босоножки. Поклонники отметили, что не видели столь красивой малышки. Многие отмечают, что Оливия унаследовала красоту мамы. А на следующий день дочка Кети решила подготовится к Хэллоуину. Она надела черное платье и измазала лицо в грязи. В таком виде кроха ходила по дому и пыталась напугать маму.

«Само очарование», «Какая классная», «Вся в маму», «Боже, она чудо», «Как прекрасно, когда дети такие веселые», «Прелесть мамина», «Куколка, во всем прекрасна», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.