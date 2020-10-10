«Пора бы засесть дома»: беременная Подольская позировала в кресле-качалке с интерьерной куклой

Певица Наталья Подольская находится на большом сроке беременности и в конце осени собирается подарить мужу, Владимиру Преснякову-младшему, второго сына. Но несмотря на положение, девушка не сидит на месте: она участвует в съемках, встречается с подругами, ходит в музей. Накануне она оценила выставку Энди Уорхола в «Новой Третьяковке», за что подверглась критике.

Многие поклонники отчитали любимицу за то, что девушка рискует своим самочувствием и здоровьем малыша, посещая людные места. Ведь в стране который день растет число заболевших коронавирусом. На что Подольская ответила:

«Какая же у нас все- таки страна советов. Конечно, Вы правы и мне пора бы засесть дома и досидеть мое яйцо. Чем мы с Наташей сейчас и займемся», — пообещала артистка, посадив на колени интерьерную куклу.

Звезда позировала в кресле-качалке со своей игрушечной тезкой. И призналась, что вот-вот представит свою новую песню. И поспешила успокоить фанатов – из-за трека ей не придется выходить из дома.