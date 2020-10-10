«Мама, ты же мем!»: дочка Гузеевой оценила шутку Харламова про актрису

Юморист Гарик Харламов не так давно в очередной раз пошутил над Ларисой Гузеевой. Он решил показать фанатам, как выглядела бы телеведущая, если бы стала персонажем компьютерной игры. Многие подписчики признали в мультяшной Гузеевой Ольгу Бузову – по их мнению, получилось очень похоже.

На шутку отреагировала сама Лариса Гузеева. Она опубликовала у себя в Instagram коллаж от Харламова и подписала: «Жизнь – мультик». А вот на сравнение с Бузовой заметила, что поющая телеведущая тут «совсем не при чем»

Вслед за матерью оценила шутку 20-летняя дочка Ольга. Девушка подписала под изображением: «Мама, ты же мем!!! Ору!».

Поклонники пришли в восторг от чувства юмора актрисы. Они отметили, что самоиронии Гузеевой могут только позавидовать.

«А я на Ларису смотрю с обожанием — смеется ли, злится ли, молчит — всегда классная!», «Вы огонь. Просто женщина-бомба. Обожаю людей с такой мощной энергией и обжигающей харизмой», «Я вот уверена, что Харламов вас обожает всей душой и сердцем», «Балдею от Вас харизма так и прет», — пишут фолловеры.