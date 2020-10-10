«С корабля на бал»: Кудрявцева покрасовалась перед камерой в двухцветном комбинированном жакете-рубахе

Акцентом в образе теледивы стал ремень с массивной пряжкой.

Телеведущая Лера Кудрявцева выступила в роли ведущей «Детской Новой волны» в лагере «Артек», которая прошла в первую неделю октября на черноморском побережье Крыма. Компанию звездной блондинке составил шоумен Вячеслав Макаров и пара Олимпиада Тетерич с Алексеем Филиным.

Вернувшись после финального концерта конкурса в Москву, телеведущая даже не успела отдохнуть и сразу же с аэропорта направилась в студию программы «Секрет на миллион», чтобы записать новый выпуск.

«С корабля на бал, с самолета на съемочную площадку», — прокомментировала Кудрявцева свой рабочий график.

Перед камерой теледива предстала в оригинальном жакете – комбинированном с рубахой в полоску удлиненном пиджаке. Акцентом в наряде стал широкий ремень с массивной золотой пряжкой.

А вот другая знаменитая блондинка, светская львица Яна Рудковская выбрала total gold look – она появилась на съемках в «золотом» платье и носочках в тон.