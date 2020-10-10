Леди на миллион: Рудковская появилась на съемках в «золотом» платье и носочках в тон

Светская львица и продюсер участвует в реалити с денежным призом.

Яна Рудковская недавно стала молодой мамочкой – у продюсера и ее мужа, олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, на свет появился второй общий ребенок. Сына назвали Арсением, стать родителями пара смогла при помощи суррогатной мамы. И теперь весь быт семьи построен вокруг нового члена – Рудковская вьет гнездышко и обустраивает новую детскую.

В промежутках между материнством Рудковская успевает принимать участие в съемках. Светская львица является ведущей шоу «Миллион на мечту». И на очередном выпуске появилась в «золотом» наряде. Мини-платье, босоножки и даже носочки – писк моды – теледива выбрала с блеском благородного металла.

А накануне Рудковская похвасталась стильной сервировкой своего завтрака, на котором центральное место было отведено посуде. Сервиз с леопардами привел в восторг многочисленную армию подписчиков Рудковской.