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С трендовыми гольфами: Бородина на съемках предстала в кожаной мини-юбке и блузе с золотым декором

Телеведущая выделила голени, надев высокие носочки с туфлями.

С трендовыми гольфами: Бородина на съемках предстала в кожаной мини-юбке и блузе с золотым декором
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина – известная модница. Девушка стремится выглядеть стильно при любых обстоятельствах, а особенно когда дело касается съемок. Тут каждый ее образ можно разбирать на тренды и прослеживать актуальные тенденции.

Накануне на съемках шоу Бородина появилась в кожаной мини-юбке и белой блузе. В образе теледивы было несколько ярких акцентов: золотой декор на рубашке, массивная цепь-ремень на талии, а также высокие гольфы шоколадного оттенка. Именно высокие носочки с туфлями, как считают многие стилисты, – это буквально последний писк, который пытаются повторить в образе многие модницы.

Кстати, с носочками помимо Бородиной отметились на публике многие селебрити. Например, любительница трендов и коллега Ксении Ольга Бузова. Она усилила в образе стиль преппи, выбрав молодежный бомбер в наряде.

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