«Я все еще в Америке»: Нюша в купальнике похвасталась аппетитными формами у бассейна

Певица Нюша в Instagram разместила красивый кадр. На фотографии она изящно выходит из бассейна. На исполнительнице красивый купальник. Надо отметить, что певица находится в прекрасной форме. У нее очень красивая фигура.

«Solaris Es 16|10». Мой новый альбом. Уже осталось совсем немного, и пока готовились к релизу, столько сюрпризов для вас подготовили. Это будет бомба. Я все еще в Америке, вернусь уже к релизу и думаю выйти в прямой эфир, обсудить альбом, но только, если вы сильно попросите. Так как джетлаг никто не отменял». Нюша

«Очень ждем ваш новый альбом», «Прямой эфир с Нюшей – это сказка», — отметили в комментариях многочисленные пользователи.

Напомним, что певице Нюше в этом году исполнилось 30 лет. В ноябре 2018 года она впервые стала мамой. На свет от чиновника Игоря Сивова она родила дочь Симбу. Роды проходили в одной из престижных клиник американского Майами.