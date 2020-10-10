Галкин поделился кадрами перевоплощения из мужа Пугачевой в госпожу Белладонну

Телеведущий Максим Галкин в Instagram поделился забавным видео. На кадрах он перевоплощается из мужа певицы Аллы Пугачевой в бабушку, которая очень похожа на госпожу Белладонну. Это злая старуха из известного мультика «Приключения поросенка Фунтика».

«Снимали сегодня», — кратко подписал он забавную видеозапись.

«Чем бы Макс ни тешил нас, всегда попадает не в бровь, а в глаз», «Развеселили. Удачный выбор. Просто класс», «Максим, не увлекайтесь такими перевоплощениями, а то станете второй Веркой Сердючкой», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Максим Галкин — пятый муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. У них в семье подрастают двое детей – близнецы Лиза и Гарри Галкины, которые в сентябре этого года пошли в первый класс. Ребята учатся в Первой московской гимназии. Не так давно на торжественную линейку в их школу приезжала сама Алла Пугачева, которая не смогла сдержать слез.